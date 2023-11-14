سقوط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة ورفع الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق، وتزامن ذلك مع برودة شديدة وتكاثر الغيوم والسحب، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة مياه الأمطار.

سقوط أمطار على المنصورة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظة الدقهلية، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم.

رفع درجة الاستعداد القصوى في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والدفع بعدد من سيارات كسح مياه الأمطار وتجهيزها تم اتخاذ كل الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة وتقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، واستمرار عمل غرفة الأزمات والطوارئ على مدار 24 ساعة وتصليح أعطال الكهرباء وأعمدة الإنارة منعا من تأثرها بمياه الأمطار وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين.