جدول مباريات البطولة الثانية لمنتخبات المناطق مواليد 2008 بالإسكندرية

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لـ«الوطن»، أن جدول مباريات البطولة الثانية لمنتخبات المناطق مواليد 2008 والتي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، 14,15 /2023 المقبلين، وذلك على ملاعب الأكاديمية العربية بأبي قير، قد تم إعلانه بعد إجراء القرعة.

جدول المباريات

وأوضح عامر حسين أن البطولة الأولى والثانية كانتا لإتاحة الفرصة أمام الكابتن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر، لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين، ويشارك في البطولة الثانية منتخبات مناطق كلا من الإسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، الدقهلية، حيث يلتقي منتخب الجيزة مع منتخب الإسماعيلية، ويقابل منتخب الإسكندرية نظيرة منتخب الدقهلية وذلك يوم الثلاثاء ويلتقي الفائزان لتحديد المركز الأول والثاني والخاسران يلعبان على المركز الثالث والرابع يوم الأربعاء. ‏

اختيار لاعبي المنتخب

وأشار عامر حسين، إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع البطولة من الملعب لاختيار أفضل العناصر لضمها لمنتخب مصر، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر من الكابتن أحمد الكاس مديرا فنيا، الكابتن محمد إبراهيم مدربا عاما، الكابتن أحمد رؤوف مدربا، الكابتن أحمد فوزي مدربا لحراس المرمي، الكابتن أيمن حافظ المدير الإداري.