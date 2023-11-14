محافظ المنوفية يلتقي عددا من الحالات الإنسانية ويوجه بحل مشاكلهم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

لقاءات محافظ المنوفية بالمواطنين

وأمر محافظ المنوفية، بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية شبراباص ليس لديها مصدر دخل لمساعدتها على تحمل اعباء المعيشة، واستمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية بركة السبع يتضرر من تعنت مديرية الري ضده، حيث أحال المحافظ شكواه إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

شكاوى المواطنين

وكلف محافظ المنوفية، إدارة التخطيط العمرانى بدراسة شكوى مواطن بناحية زنارة بتلا يتضرر من المخطط التفصيلي لقطعة أرض يمتلكها مما يلحق الضرر به، والعرض عليه لاتخاذ اللازم فى ضوء الضوابط والقوانين.

والتقى محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية، حيث وجه بصرف مبالغ مالية لهم ومساعدات فورية، فضلا التوجيه بحل المشاكل الصحية التي تواجههم وتحويلهم إلي المستشفيات المختصة لإجراء اللازم.