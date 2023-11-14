«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار رعدية حتى 20 نوفمبر

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات فرص سقوط أمطار رعدية حتى يوم الإثنين 20 نوفمبر الجاري، مع تأثر الرياح والشبورة المائية مع انخفاض في درجات الحرارة بمعدل طفيف، لاسيما في محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، تشير التوقعات إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار بنسبة 30%، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، يوم الخميس 16 نوفمبر والجمعة 17 نوفمبر.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وعن طقس يوم السبت القادم 18 نوفمبر تشهد الطرق في مختلف المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا مع سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح في محافظات الصعيد.

وتشهد حالة الطقس يوم الأحد 19 نوفمبر أمطارا رعدية على محافظات السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتشهد المحافظات يوم الإثنين 20 نوفمبر فرص سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة تصل إلى 30% وتكون رعدية أحياناً مع نشاط للرياح.