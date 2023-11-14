أنغام تعلن دعم مصر بأغنية جديدة.. «حلفونا»

حرصت الفنانة أنغام على دعم مصر من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «حلفونا»، وأعلنت عن طرحها من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أنغام تدعم مصر بأغنية جديدة

وطُرحت أغنية حلفونا لأنغام على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، منذ قليل، والتي كتب كلماتها مصطفى حدوتة ومن ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع وميكس نادر حمدي.

وتقول كلمات الأغنية..

آدي بلدنا وآدي الرجالة

جاهزين مين يتعدى حدوده ع المصريين

آدي الأرض وآدي الرجالة

واقفين مسكنا ف ايدنا كتاب

وحلفنا يمين حلفونا حلفونا

ع الأمانة اللي ف إيدينا

حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها ف عنينا

حلفونا حلفونا ع الأمانة اللي ف إيدينا

حلفونا حلفونا