رئيس العراق يجدد موقفه الثابت من تأييد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

قال رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، إن الظروف العصيبة الحالية تتمثل في جرائم يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة في محاولة بائسة للإجهاز على القضية الفلسطينية، وعلى حقوق وتطلعات الشعب بأكمله، فالعراق يجدد موقفه الثابت والداعم لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني للوصل إلى حل عادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

أضاف رئيس العراق، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: «العراق يرفض سياسات الانتقام والعقاب الجماعي التي ينتهجها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفسطيني، ويدين بشدة الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية الإنسانية، لاسيما استهداف المجمعات السكنية والمستشفيات والمرافق التي نتج عنها سقوط الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ».