رئيس العراق: ندعو لوضع إطار عملي لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار

قال رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، إن بلاده تدعو لوضع إطار عملي لأخذ زمام الأمور وإنقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر التي يتعرض لها، ويتمثل ذلك في دعوة المجتمع الدولي للتحرك الجاد لإدانة الهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة واستهداف المؤسسات المدنية بقطاع غزة، ويتبع ذلك الوقف الفوري للأعمال الحربية والتحرك السريع والجاد للسماح لقوافل المساعدات الإنسانية لدخول الأراضي الفلسطينية بدون قيود.

أضاف رئيس العراق، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: «انقطاع الاتصالات عن غزة يهدف إلى عزل أكثر من مليوني إنسان وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، بجانب إعاقة المنظمات الدولية لإغاثة اللاجئين».

وتابع: «ما يرتكبه الاحتلال بغزة تجسيد للسياسة العنصرية القائمة على تهجير ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتوسع في بناء المستوطنات، وما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال وحشية ومجرمة لتهجير الفلسطينيين من ديارهم مرفوضة رفضًا قاطعًا مع التأكيد على حق اللاجئين والمهاجرين في العودة إلى وطنهم.