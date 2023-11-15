3 شقيقات فزن بحج القرعة في كفر الشيخ.. «دعوة في ليلة القدر»

بينما كان ينتظر المئات من المواطنين سماع أسمائهم في نتيجة حج القرعة في محافظة كفر الشيخ، والتي أعلنت أمس الثلاثاء، ومع دقات الساعة والتي كانت قد اقتربت من الواحدة ونصف بعد ظهر اليوم، حيث لم يتبقَ سوى إعلان عدد قليل من الأسماء الفائزين بحج القرعة، إلا أن الأمر قد تبدل داخل القاعة بقول أحد الأشخاص الحمد الله «إخوتي الثلاثة فازوا بالحج»، كلمة جعلت جميع من في القاعة يصغون لكلام وفرحة هذا الرجل.

ثلاث شقيقات يفزن بحج القرعة في كفر الشيخ

ويشير رضا السيد، من قرية كفر تيدا، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه لم يصدق ما تلي على مسامعه أن شقيقاته الثلاث السيدات قد فزن مع بعضهن بحج القرعة الذي أجريت أمس الثلاثاء، بقاعة قصر ثقافة مدينة كفر الشيخ، وأن الأمر عظيم واستجاب الله عز وجل لدعائهن لأنهن تمنين كثيراً وقد تحقق الأمر، مضيفا أن شقيقاته الثلاث هن، إكرام السيد، وأحلام السيد، وسماح السيد، ضمن 466 شخصا قد فزن ضمن ممن أعلنت عنهم اليوم مديرية أمن كفر الشيخ لحج القرعة 2024، أن الأمر حقيقة نعم حقيقة، ونشعر بالسعادة البالغة والفرح.

دعوة في ليلة القدر

ويضيف أن شقيقاته الثلاث كن دائما يتضرعن إلى الله بالدعاء في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم أن يجمعهن الله مع بعضهن لحج بيته الحرام بالأراضي المقدسة وقد استجاب الله لدعائهن، ولم يخيب لهن رجاء، لأنه عندما أخبرهن تليفونيا، كانت فرحتهن كبيرة بهذا الخبر السار، كونهن لأول مرة يتقدمن ضمن حج القرعة.

1770 متقدما بحج القرعة في كفر الشيخ

بينما قد تم الإعلان أمس الثلاثاء، عن نتيجة حج القرعة في كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وعدد كبير من المتقدمين ضمن قرعة الحج وأسرهم.