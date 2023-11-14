أمطارها رعدية.. 7 نصائح لسلامة أهالي الإسكندرية من نوة المكنسة

بدأت، اليوم، أولى النوات الشديدة على الإسكندرية، وهي نوة المكنسة بسقوط أمطار رعدية غزيرة بالإضافة إلى عدد من الظواهر الجوية الصعبة، من حيث انخفاض الحرارة وارتفاع الأمواج وزيادة معدل سرعة الرياح، كلها عوامل تحتاج إلى توخي الحذر لحين انتهائها وتحسن الطقس مجددا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 7 نصائح لسلامة أهالي الإسكندرية من نوة المكنسة من أجل تدبير المواطنين أمورهم والحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، حسبما أعلنته محافظة الإسكندرية للمواطنين خلال تلك النوة.

نصائح التعامل مع نوة المكنسة في الإسكندرية

وقدمت محافظة الإسكندرية 7 نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع نوة المكنسة الحالية والحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم والنصائح كالتالي:

- تجنب الحركة بشكل كبير خلال أيام النوة كونها شديدة الأمطار لذا فيفضل إلغاء المواعيد غير الضرورية.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- في حال النزول والترجل تجنب السير على الكورنيش إذ إن الأمواج ترتفع وتصل إلى 3 أمتار.

- عدم الترجل أسفل العقارات القديمة المهددة بالانهيار حفاظا على سلامة المواطنين.

- في حال قيادة سيارة يجب تجنب السير بسرعات عالية تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

تفاصيل نوة المكنسة على الإسكندرية

تأتي تلك النصائح لتتناسب مع أوضاع نوة المكنسة كونها تستمر لمدة 4 أيام أيضا، وتصاحبها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح بالإضافة إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج.