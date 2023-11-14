محافظ كفر الشيخ يكرم 18 قيادة نسائية لتفوقهن في العمل

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 18 من القيادات النسائية بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ.

خلال حفل أقيم بديوان عام المحافظة، حضره كلٌ من السيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ريهام باهي، والسيد سامر النجار، ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، والسيد كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يكرم 18 من القيادات النسائية

يذكر أن التدريب استمر على مدار ثلاثة أسابيع، بواقع 15 يومًا تدريبيًّا، لتدريب وتأهيل المتدربات على القيادة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل المرأة للقيادة.

حضر التدريب كلٌ من الدكتورة رنا مدحت، مفتش صيدلي، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير المكتب الفني، والدكتورة إيناس محسن، صيدلي إكلينيكي، وأستاذة سمر ماهر، أخصائية متابعة، والدكتورة نهى الجزار، مدير إدارة بيلا الصحية، ومس رانيا علي، أخصائية تمريض، والدكتورة مرام غلاب، إدارة البلهارسيا، والدكتورة فريدة الحسيني، مسؤولة مكافحة الأمراض المعدية والوبائيات والترصد، والدكتورة سمر عارف، مدير إدارة التخطيط، والدكتورة أماني القرش، مدير عام الأمراض المتوطنة، والدكتورة نانسي مصطفى، طبيب أسنان، والدكتورة مروة صالح، صيدلانية، والدكتورة رشا فكري، مدير إدارة صحة البيئة، وأستاذة وفاء رجب، أخصائية شئون عاملين، والدكتورة هبة الشوادفي، وكيل مستشفى كفر الشيخ العام، ومس نورا يحيى، فني أسنان، ومس أسماء سامي، مدرسة مواد تمريضية، والدكتورة نورهان الطنوبي، صيدلانية.

كما أكد الوزير اللواء محافظ كفر الشيخ على أن برنامج «المرأة تقود»، يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعليم التفاعلي، الذي يشمل إلقاء المحاضرات وورش العمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحهن فرصًا حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات، وخلق صف ثانٍ وثالث للقيادة، وإتاحة فرص التعليم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ، وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

ضرورة التدريب المستمر وصقل مهارات القيادة

ومن جانبها، تقدمت السيدة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالتهنئة للسيدات اللاتي أنهين التدريب، كما شددت على ضرورة التدريب المستمر وصقل مهارات القيادة، لتعزيز فرصهن في المشاركة الحقيقية والحصول على مناصب فاعلة في الجهاز الإداري، للمساهمة في مسيرة وطننا الغالي نحو النمو والتقدم والازدهار.