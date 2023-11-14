الصور الأولى من عقد قران هاني سرحان وبسمة داود بقلعة صلاح الدين

تنشر «الوطن» الصور الأولى من عقد قران السيناريست هاني سرحان، على الفنانة بسمة داود، المقام حاليا بصحن مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

عقد قران هاني سرحان وبسمة داود

ودعا هاني سرحان وعروسه عددا من أصدقائهما من داخل الوسط الفني، لمشاركتهما أسعد لحظات حياتهما، إذ يحضر عدد من النجوم عقد القران الذي انطلق منذ قليل.

وكان السيناريست هاني سرحان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «حرب»، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي عُرض آخر 10 أيام من شهر رمضان الكريم، وذلك عقب انتهاء عرض مسلسل «الكتيبة 101» من بطولة الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين.