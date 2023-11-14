تحرير 120 محضرا تموينيا بحملة مكبرة في سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير 120 محضرا تموينيا خلال اليوم.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 120 محضرا تموينيا خلال اليوم.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع التي أسفرت عن ضبط 120 محضرا تموينيا متنوعا.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.