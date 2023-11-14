دنيا سمير غانم ورانيا فريد شوقي يصلان عزاء عثمان محمد علي (صور)

يقام حاليا عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني.

عزاء عثمان محمد علي

ووصلت منذ قليل، الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة رانيا فريد شوقي، إلى عزاء الراحل عثمان محمد علي، لتقديم واجب العزاء لابنته الفنانة سلوى عثمان.

وحرص الفنان إدوارد، والفنان محمد أبو داود، والاعلامي عمرو الليثي، على أن يكون أول الحضور في عزاء الفنان عثمان محمد علي، وقدموا واجب العزاء لابنته.

أقيمت جنازة الفنان عثمان محمد علي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد صلاة الظهر أمس، بحضور الثنائي إيهاب فهمي وأيمن عزب، عضوي مجلس نقابة المهن التمثيلية، وذلك بجانب أفراد من عائلة عثمان محمد علي.

وغيب الموت الفنان عثمان محمد علي، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 88 عاماً، داخل أحد المستشفيات.