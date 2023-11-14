يسرا تعتذر عن عدم حضور عزاء الفنان عثمان محمد علي

نعت يسرا، الفنان الراحل عثمان محمد علي، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر خاصية ستوري على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت الفنانة يسرا: «البقاء لله في وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، فنان من الزمن الجميل، ووالد الفنانة الجميلة سلوى عثمان، خالص العزاء لكل الأسرة».

واعتذرت الفنانة يسرا عن عدم حضور عزاء الفنان عثمان محمد علي المقرر إقامته مساء اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد حي، قائلة: «أعتذر عن عدم حضور العزاء لتواجدي خارج البلاد».