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مصطفى قمر ينعى عثمان محمد علي: «هتوحشني يا حبيبي»

كتب:

بسمة شطا وياسمين محمود
10:14 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
عثمان محمد علي

عثمان محمد علي

حرص الفنان مصطفى قمر على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير "انستجرام".

مصطفى قمر ينعي رحيل عثمان محمد علي 

وشارك الفنان مصطفى قمر صورة الفنان عثمان محمد على وعلق عليها قائلا: «توفي إلى رحمة الله الفنان الكبيرعثمان محمد علي، أبي الغالي والد الفنانة سلوى عثمان، ربنا يصبرك ويصبرنا جميعا على فراقه، ويجعل مثواه الفردوس الأعلى، هتوحشني يا حبيبي، من فضلكم ادعوا لهذا الرجل العظيم الطيب بالرحمة والعفو والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن عزاء الفنان عثمان محمد على سيقام غدا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

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