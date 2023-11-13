أيمن عزب وإيهاب فهمي على رأس الحضور في جنازة الفنان عثمان محمد علي

حرص الفناني إيهاب فهمي وأيمن عزب، عضوي مجلس نقابة المهن التمثيلية، على حضور جنازة الفنان عثمان محمد علي، إلى جانب أفراد أسرته.

وخيم الحزن على الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة عثمان محمد علي، وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء عبر حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أبرزهم الفنان صلاح عبد الله، قائلا: «شرفت بالعمل معه أكثر من مرة فكان دائما الأخ الأكبر الطيب الهادئ الناصح الصالح المتصالح المتسامح المحب للجميع المحبوب جدا من كل من تعامل معه، أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير الفصيح بمعنى الكلمة أستاذنا».

كما كتب نبيل الحلفاوي: «رحم الله الفنان الراقي المحترم عثمان محمد علي وخالص العزاء للزميلة سلوى عثمان وباقي أسرته وتلاميذه ومحبيه وللساحة الفنية».