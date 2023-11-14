ميرفت أمين تقدم واجب العزاء في الفنان عثمان محمد علي

حرصت الفنانة ميرفت أمين، على حضور عزاء الفنان عثمان محمد علي، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني.

عزاء عثمان محمد علي

ووصلت قبل قليل الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة رانيا فريد شوقي.

وحرص الفنان إدوارد، والفنان محمد أبو داود، والإعلامي عمرو الليثي، على حضور عزاء الراحل عثمان محمد علي، لتقديم واجب العزاء لابنته الفنانة سلوى عثمان.

وأقيمت جنازة الفنان عثمان محمد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد صلاة الظهر أمس، بحضور الثنائي إيهاب فهمي وأيمن عزب، عضوي مجلس نقابة المهن التمثيلية، بجانب أفراد عائلة عثمان محمد علي.

وغيب الموت الفنان عثمان محمد علي، الأحد، عن عمر ناهز 88 عاماً، داخل أحد المستشفيات.