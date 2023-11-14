طلاب التربية الخاصة بالمنيا يحصدون المركز الأول في بطولة الصعيد للصم

توج فريق محافظة المنيا لكرة السلة للصم بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الصعيد لألعاب القوى، وكرة السلة صم ودمج المقامة بمحافظة بني سويف، وذلك تحت رعاية حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وإشراف إدارة التربية الخاصة ومدارس التربية الفكريه والدمج بالديوان.

رعاية الطلاب ذوي الإعاقة السمعية

تهدف بطولة الصعيد لألعاب القوى وكرة السلة صم ودمج إلى رعاية الطلاب ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية، وتنمية قدراتهم الرياضية، وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

أسماء جميع الطلاب المشاركين في البطولة

ومثل فريق المنيا في كرة السلة للصم كل من: أيمن سعودي، يوسف أحمد، كريم محمود، وهيثم أبوالنور.

كما حصل فريق كرة السلة بنات صم للمنيا على الميدالية البرونزية، ومثله كل من: هالة سمير، هاجر محمود، هدى محمد، وشهد رضا.

وحصل فريق جلة بنات للمنيا على الميدالية الفضية، ومثلته الطالبة إيمان رجب.

وقدم حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة التربية الخاصة، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين، كما أشادوا بالمستوى المتميز الذي قدموه في البطولة تحت إشراف هيئة من العاملين بإدارة التربية الخاصة بالمنيا، وهم: أبو القاسم إبراهيم وكيل أنشطة بمدرسة الأمل بملوي، صفاء فتحي وكيله أنشطه بمدرسة الأمل بملوي، مرفت عبدالحميد مسؤول الدمج بالمنيا، جمال عبدالرشيد موجه تربية خاصة، سيد سراج موجه تربية خاصة، وليد حسني منسق الأنشطة للتربية الخاصة، أحمد حمدي مدير إدارة التربية الخاصة.