«بيطري المنيا» يختتم دورة تدريبية حول تعزيز إنتاجية الألبان في الريف

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية تطوير قطاع الطب البيطري بالمحافظة، خاصًة الفرق الطبية والمعامل، من خلال عقد الدورات وورش العمل والتدريب المستمر لتمكينهم من أداء دورهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية ومراقبة الأسواق والمعروض من اللحوم البلدية والمجمدة والمجازر ومحلات البيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ختام دورة تدريبية

واختتمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «مشروع تعزيز الإنتاجية لصغار منتجي الألبان في قرى الريف المصري»، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي استمرت لمدة 3 أيام بحضور نخبة من الأطباء البيطريين.

أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن الدورة تناولت العديد من المحاور أهمها طفيليات الدم وآثارها علي إنتاج الحيوان، ومكافحة الطفيليات الخارجية بالأبقار والحلاب، وتكنولوجيا صناعة الجبن، والحمي القلاعية بين الوقاية والعلاج، وأمراض الصيف بين الأعراض والوقاية وتأثيرها علي الثروة الحيوانية، وطرق حفظ المحاصيل والأعلاف الشتوية وزراعة البرسيم الحجازي، وطرق التغذية باستخدام سيلاج الذرة، وأساسيات تغذية المجترات لدي المزارع الصغيرة، وإدارة المشروعات والتسويق.

ولفت إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التثقيفية لأطباء الطب البيطري بالمنيا، وفق برامج موضوعة بخطة استراتيجية.