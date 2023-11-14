استمرار الجسر الممتد لغزة.. أكثر من 80% من إجمالي حجم المساعدات «مصرية»

جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية على كل المستويات، دعما للقضية الفلسطينية ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة جراء العدوان الغاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعد المساعدات الإغاثية ضمن جهود كبيرة تعمل عليها الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

مساعدات مصر لأهالينا في قطاع غزة

وأكدت قيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ هناك جسرًا ممتد يوميا للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فهم يستقبلون يوميا عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات متنوعة، حيث تخطت حجم المساعدات المصرية أكثر من 80% تقريبا من إجمالي حجم المساعدات المقدمة من دول العالم، بواقع أكثر من 7 آلاف طن منذ بداية إدخال المساعدات.

وانطلق الجسر الإغاثي منذ 4 نوفمبر، ووفقًا للحصائيات التي صدرت عن التحالف، فإن إجمالي ما وصل منذ بداية الأزمة، هو أكثر من 1000 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمساعدات من مؤسسات المجتمع المدني المصري، وغيرها من الدول.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

من جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المجلس وغيره من مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مستمرة منذ اللحظة الأولى وأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح طوال الوقت أمام استقبال هذه المساعدات وغيرها، وذلك بفضل الله ثم بفضل جهود آلاف المتطوعين المؤمنين بقضية الإغاثة الإنسانية حيث يعمل التحالف منذ أكثر من 35 يوما على مدار الساعة حتى الآن في ملحمة تاريخية لإنقاذ أكثر من مليون ونصف نازح ومشرد نتيجة للقصف الوحشي من سلطات الاحتلال في جريمة إنسانية أقل مايمكن وصفها به أنها جريمة القرن.

واوضح ممدوح على الرغم من هذه الجهود الحثيثة من الدولة المصرية وحرصها على اتاحة وفتح المعبر لدخول المساعدات الإغاثية لإخواننا في فلسطين ونجاح الجهود المبذولة في وصول عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة، إلى مايقرب من 1073 شاحنة حتى الآن إلا أنه في المقابل يواجه ذلك بالعديد من التعنت والانتهاك من قبل الجانب الإسرائيلي والذي يمارس العديد من المضايقات خلال عملية التفتيش لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب حتى تستمر حالة الحصار الخانق للقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي مما يقف حائلا دون وصول المزيد من المساعدات إلى أشقاؤنا في فلسطين وهو ما يزيد من حجم الأزمة والكارثة الإنسانية.