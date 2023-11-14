«قيم وحياة» تقدم مساعدات عاجلة إلى أهالي غزة بالتعاون مع «مصر الخير»

الشباب لهم الدور الأبرز فى مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على تجاوز الأزمة، من خلال التخفيف عنهم وتسهيل مرور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح، بعد أن تم تفريغها وإعادة تعبئتها مرة أخرى، من بين تكتلات الشباب المرابطين أمام المعبر شباب مجموعة «قيم وحياة»، التابعة لمؤسسة أجيال مصر لتنمية النشء والشباب، التى بدأت عملها التنموى قبل 7 سنوات من خلال تأسيس مجموعة من الشباب بلغ عددهم حينها 15 فرداً، وكان هدفهم الأبرز إعادة ترسيخ القيم وإثبات الذات المصرية داخل المجتمعات.

وبحسب محمد الهرش، منسق مشروع قيم وحياة بمحافظة شمال سيناء، قائد متطوع فى مصر الخير، فإن هناك تعاوناً مثمراً مع مؤسسة مصر الخير، ساهم فى تسهيل مرور الشاحنات عبر المعبر. ومع بداية الأحداث بدأ عمل المجموعة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، من خلال وجود عدد كبير من عناصر المجموعة ليكونوا فى استقبال قوافل الإغاثة، التى تكون بحاجة لإعادة التعبئة مرة أخرى: «بنشتغل وفقاً لأهداف «مصر الخير»، كنا 100 عضو بنقسم نفسنا لفريقين، كل فريق بيقعد 3 أيام متتالية، دورنا كان إعادة تعيين الشاحنات وفقاً للبروتوكولات الدولية، وبنوزع المواد ونعيد ترتيبها».

خلال اعتصام مرابطين حتى الإغاثة تمكن الفريق من إنشاء 50 خيمة مجهزة، كما شاركوا فى المطبخ الدائم، وكان لهم دور مهم فى توزيع الأغذية على العالقين: «البداية كانت عند اندلاع الحرب مع غزة، كان لينا وجود فى اجتماع ببئر العبد علشان نقدم الدعم لكن ماكانش واضح وقتها المساعدات هتكون إزاى، يعنى هل هيكون دورنا تقديم دعم نفسى ومعنوى ولا حاجة تانية».

وشارك الفريق فى تأهيل الشاحنات الموجودة أمام المعبر وتغليف حمولتها بعد تفريغها: «يوم 14 أكتوبر جات أوامر بالتحرك لرفح وقعدنا 14 يوم متتالية هناك، وكانت الظروف المعيشية صعبة، لأننا كنا عايشين على حافة الخطر، سامعين ضرب النار والصواريخ، كنا مفزوعين لكن اللى صبّرنا وجود أهالينا فى غزة تحت القصف الغاشم». وبعد أن كان الفريق مكوناً من 15 فرداً فقط عند التأسيس أصبح الآن 150 فرداً يشاركون جميعهم فى كافة الأعمال التطوعية، التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير: «اشتغلنا مع مصر الخير من سنة 2021 لحد دلوقتى وكنا بنعمل تعبئة، وبنمارس الأنشطة بتاعتنا، وعملنا فى رمضان اللى فات الخيمة المتنقلة اللى كانت ممولة من «مصر الخير والتضامن الاجتماعى» وبدأنا نشتغل فى التجمعات، واشتغلنا مع ١٠ تجمعات تنموية على 4 آلاف أسرة من أهالينا فى شمال سيناء».