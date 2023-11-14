اقرأ في عدد الوطن غدا: بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات حياة كريمة والتحالف لأهالي غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«السيسي» يوجِّـه الحكومة بتوفير السلع للمواطنين

- مصر وزيمبابوي تبحثان تعزيز التجارة الأفريقية.. و«منانجاجوا»: «القاهرة» حققت نهضة تنموية كبيرة.. ونتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية

- وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن وصون مقدساته

-الفريق أول محمد زكي: القوات المسلحة تمتلك منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات

-بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات «حياة كريمة والتحالف» لأهالي غزة

-«طه»: «أقمنا في خيام وسط الصحراء».. و«أحمد»: «فرّغنا الحمولات وأعدنا تعبئتها في وقت قياسي».. و«علي»: كله يهون لخدمة أشقائنا

«قيم وحياة» تقدم مساعدات عاجلة بالتعاون مع «مصر الخير».. وتوفير إقامة كريمة ووجبات غذائية للعالقين والمتطوعين وسائقي الشاحنات

«سالم»: بنك الطعام أدخل 41 شاحنة والأولوية للمستلزمات الطبية والأغذية والملابس.. و«درغام»: المساعدات فرصة الحياة الوحيدة لأهالي القطاع

- خالد منتصر يكتب: ماذا يقول الجنوب عن القضية؟

- جابر القرموطي يكتب: «المتحدة» والرقم 7.. نُضج

- مصطفى عمار يكتب: رسالة من صديقي «مازن»

- شيماء البرديني تكتب: 40 يوما من «اتساق» المواقف و«التصاق» المصالح

- جمال حسين يكتب: أسد علينا وعلى إسرائيل نعامة

- قصف «غزة».. إرهاب إسرائيل مستمر

- العدوان يدخل يومه الـ 40.. ودفن 170 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع الشفاء الطبي

«شكري»: الانتهاكات الإسرائيلية ضد السيدات ترقى إلى «جرائم حرب».. ومطلوب وقف إطلاق النار

-السويس.. نهضة صحية وحياة كريمة

- المبادرة الرئاسية تلبي احتياجات المواطنين و16 كلية ومعهد تمريض وصرح طبي بالجامعة و28 منشأة تدخل مشروع التأمين الصحي

الصفحة الثانية

-سياسيون فلسطينيون: زيارة وفد «المتحدة» لمستشفى العريش رسالة مصرية قوية لرفع معنويات مصابي غزة

- «صافي»: فتحت تغطية كاملة لنقل ما يحدث إلى العالم.. «الحرازين»: الموقف ليس غريباً على مصر وإعلامها.. و«الرقب»: الإعلام المصري سلاح مهم في الحرب وفتح كل منصاته للتغطية ويضغط باستمرار لإدخال أكبر كمية من المساعدات

- مقال رأي لـ جابر القرموطي، بعنوان: «المتحدة» والرقم 7.. نُضج

- الحكومة: بدء تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية العام الدراسي المقبل

«مدبولى»: نحرص على تطوير مسارات التعليم كركيزة رئيسية فى رحلة التعليم الجامعي وسوق العمل.. و«حجازي»: المعايير الجديدة للمعلم ترتبط بدعم التحول الرقمي

- برلمانيون وحزبيون: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. وشباب مصر على قدر المسؤولية

- «التنسيقية» تبدأ حملات التوعية بندوة «خليك إيجابي» لطلاب جامعة حلوان

- مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة و«الهيدروجين الأخضر»

الصفحة الثالثة

-مصر: الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في قطاع غزة ترقى لـ«جرائم حرب»

- «شكري»: مطلوب وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام للمدنيين ونرفض بشكل قاطع أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جملة وتفصيلاً

-مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: 40 يوماً من «اتساق» المواقف و«التصاق» المصالح

«-التحالف الوطني»: 800 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

-المرضى يواجهون الموت بالمستشفيات دفن 170 شهيدا بساحة «مجمع الشفاء»

الصفحة الرابعة

- بطولات شبابية في رفح.. «تسلم الإيد اللي تساعد»

- سيناويون ومتطوعون يشاركون في تجهيز المساعدات وتوصيلها للمعبر واستضافة العالقين

-بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات «حياة كريمة والتحالف» لأهل غزة

- «طه»: أقمنا في خيام وسط الصحراء.. و«أحمد»: فرّغنا الحمولات وأعدنا تعبئتها في وقت قياسي.. و«علي»: كله يهون لخدمة أشقائنا

-عضو «مجلس القبائل»: نعاون الهلال الأحمر المصري في تعبئة وتغليف المساعدات

الصفحة الخامسة

-«قيم وحياة» تقدم مساعدات عاجلة بالتعاون مع «مصر الخير»

-«مطبخ الخير» يوفر وجبات للعالقين والمتطوعين وسائقي الشاحنات

-توفير إقامة كريمة للعالقين الفلسطينيين.. «أهلنا وإخوتنا»

-منسق «بنك الطعام» بسيناء: 41 شاحنة لنا دخلت غزة ونجهز للمرحلة الثانية

الصفحة السادسة

-السويس.. نهضة صحية ومشروعات بيئية تستعيد بهاء المحافظة الباسلة

- أكبر مجمع طبي في «القناة».. «التأمين الشامل» يُحقق نهضة صحية كبرى

- جامعة السويس.. 16 كلية ومعهد تمريض وصرح طبي مميز

- تبطين 5٫8 كم بحي «الجناين».. مياه عذبة وكورنيش حضاري

- منسق المبادرة: شبكة المتطوعين تحصر بيانات الحالات المستهدفة لسرعة التعامل معها

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: أسد علينا وعلى إسرائيل نعامة!

-مقال رأي لـ وليد طوغان، بعنوان: الدبابة ليست حلا

-مقال رأي لـ حسين القاضي، بعنوان: دلالة موقف المؤسسة الدينية من الحرب

-مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. التقاط نبض الشارع

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: .. وستبقى مصر رغم كل هذا الإفك

مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: ماذا يقول الجنوب عن القضية؟

الصفحة الثامنة

-مقال رأي لـ خالد عمار، بعنوان رسالة من صديقي «مازن»

-مشاهد إنسانية فى رحلة النزوح.. «شدوا بعضكم يا أهل فلسطين»

- قطط فى مخيمات اللاجئين: «نعيش ونموت مع بعض»

- مياه وعصير.. من خير بيوت «خان يونس»

- حياة جديدة لـ«الأم البطلة»:سما صافية وطفل بيضحك