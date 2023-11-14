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اقرأ في عدد الوطن غدا: بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات حياة كريمة والتحالف لأهالي غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:31 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«السيسي» يوجِّـه الحكومة بتوفير السلع للمواطنين

- مصر وزيمبابوي تبحثان تعزيز التجارة الأفريقية.. و«منانجاجوا»: «القاهرة» حققت نهضة تنموية كبيرة.. ونتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية

- وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن وصون مقدساته

 -الفريق أول محمد زكي: القوات المسلحة تمتلك منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات

-بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات «حياة كريمة والتحالف» لأهالي غزة

-«طه»: «أقمنا في خيام وسط الصحراء».. و«أحمد»: «فرّغنا الحمولات وأعدنا تعبئتها في وقت قياسي».. و«علي»: كله يهون لخدمة أشقائنا

 «قيم وحياة» تقدم مساعدات عاجلة بالتعاون مع «مصر الخير».. وتوفير إقامة كريمة ووجبات غذائية للعالقين والمتطوعين وسائقي الشاحنات

 «سالم»: بنك الطعام أدخل 41 شاحنة والأولوية للمستلزمات الطبية والأغذية والملابس.. و«درغام»: المساعدات فرصة الحياة الوحيدة لأهالي القطاع

- خالد منتصر يكتب: ماذا يقول الجنوب عن القضية؟

- جابر القرموطي يكتب: «المتحدة» والرقم 7.. نُضج

- مصطفى عمار يكتب: رسالة من صديقي «مازن»

 - شيماء البرديني تكتب: 40 يوما من «اتساق» المواقف و«التصاق» المصالح

 - جمال حسين يكتب: أسد علينا وعلى إسرائيل نعامة

- قصف «غزة».. إرهاب إسرائيل مستمر

- العدوان يدخل يومه الـ 40.. ودفن 170 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع الشفاء الطبي

«شكري»: الانتهاكات الإسرائيلية ضد السيدات ترقى إلى «جرائم حرب».. ومطلوب وقف إطلاق النار

-السويس.. نهضة صحية وحياة كريمة

- المبادرة الرئاسية تلبي احتياجات المواطنين و16 كلية ومعهد تمريض وصرح طبي بالجامعة و28 منشأة تدخل مشروع التأمين الصحي

 

الصفحة الثانية

-سياسيون فلسطينيون: زيارة وفد «المتحدة» لمستشفى العريش رسالة مصرية قوية لرفع معنويات مصابي غزة

- «صافي»: فتحت تغطية كاملة لنقل ما يحدث إلى العالم.. «الحرازين»: الموقف ليس غريباً على مصر وإعلامها.. و«الرقب»: الإعلام المصري سلاح مهم في الحرب وفتح كل منصاته للتغطية ويضغط باستمرار لإدخال أكبر كمية من المساعدات

- مقال رأي لـ جابر القرموطي، بعنوان: «المتحدة» والرقم 7.. نُضج

- الحكومة: بدء تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية العام الدراسي المقبل

«مدبولى»: نحرص على تطوير مسارات التعليم كركيزة رئيسية فى رحلة التعليم الجامعي وسوق العمل.. و«حجازي»: المعايير الجديدة للمعلم ترتبط بدعم التحول الرقمي

- برلمانيون وحزبيون: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. وشباب مصر على قدر المسؤولية

- «التنسيقية» تبدأ حملات التوعية بندوة «خليك إيجابي» لطلاب جامعة حلوان

- مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة و«الهيدروجين الأخضر»

 

الصفحة الثالثة

-مصر: الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في قطاع غزة ترقى لـ«جرائم حرب»

- «شكري»: مطلوب وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام للمدنيين ونرفض بشكل قاطع أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جملة وتفصيلاً

-مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: 40 يوماً من «اتساق» المواقف و«التصاق» المصالح

«-التحالف الوطني»: 800 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

-المرضى يواجهون الموت بالمستشفيات دفن 170 شهيدا بساحة «مجمع الشفاء»

 

الصفحة الرابعة

- بطولات شبابية في رفح.. «تسلم الإيد اللي تساعد»

- سيناويون ومتطوعون يشاركون في تجهيز المساعدات وتوصيلها للمعبر واستضافة العالقين

-بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات «حياة كريمة والتحالف» لأهل غزة

- «طه»: أقمنا في خيام وسط الصحراء.. و«أحمد»: فرّغنا الحمولات وأعدنا تعبئتها في وقت قياسي.. و«علي»: كله يهون لخدمة أشقائنا

-عضو «مجلس القبائل»: نعاون الهلال الأحمر المصري في تعبئة وتغليف المساعدات

 

الصفحة الخامسة

-«قيم وحياة» تقدم مساعدات عاجلة بالتعاون مع «مصر الخير»

-«مطبخ الخير» يوفر وجبات للعالقين والمتطوعين وسائقي الشاحنات

-توفير إقامة كريمة للعالقين الفلسطينيين.. «أهلنا وإخوتنا»

-منسق «بنك الطعام» بسيناء: 41 شاحنة لنا دخلت غزة ونجهز للمرحلة الثانية

 

الصفحة السادسة

-السويس.. نهضة صحية ومشروعات بيئية تستعيد بهاء المحافظة الباسلة

- أكبر مجمع طبي في «القناة».. «التأمين الشامل» يُحقق نهضة صحية كبرى

- جامعة السويس.. 16 كلية ومعهد تمريض وصرح طبي مميز

- تبطين 5٫8 كم بحي «الجناين».. مياه عذبة وكورنيش حضاري

- منسق المبادرة: شبكة المتطوعين تحصر بيانات الحالات المستهدفة لسرعة التعامل معها

 

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: أسد علينا وعلى إسرائيل نعامة!

-مقال رأي لـ وليد طوغان، بعنوان: الدبابة ليست حلا

-مقال رأي لـ حسين القاضي، بعنوان: دلالة موقف المؤسسة الدينية من الحرب

-مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. التقاط نبض الشارع

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: .. وستبقى مصر رغم كل هذا الإفك

مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: ماذا يقول الجنوب عن القضية؟

 

الصفحة الثامنة

-مقال رأي لـ خالد عمار، بعنوان رسالة من صديقي «مازن»

-مشاهد إنسانية فى رحلة النزوح.. «شدوا بعضكم يا أهل فلسطين»

- قطط فى مخيمات اللاجئين: «نعيش ونموت مع بعض»

- مياه وعصير.. من خير بيوت «خان يونس»

- حياة جديدة لـ«الأم البطلة»:سما صافية وطفل بيضحك

 

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بقلم محمد عزالدين