اقرأ في عدد الوطن غدا: بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات حياة كريمة والتحالف لأهالي غزة
كتب:
محمد عزالدين
07:31 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«السيسي» يوجِّـه الحكومة بتوفير السلع للمواطنين
- مصر وزيمبابوي تبحثان تعزيز التجارة الأفريقية.. و«منانجاجوا»: «القاهرة» حققت نهضة تنموية كبيرة.. ونتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية
- وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن وصون مقدساته
-الفريق أول محمد زكي: القوات المسلحة تمتلك منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات
-بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات «حياة كريمة والتحالف» لأهالي غزة
-«طه»: «أقمنا في خيام وسط الصحراء».. و«أحمد»: «فرّغنا الحمولات وأعدنا تعبئتها في وقت قياسي».. و«علي»: كله يهون لخدمة أشقائنا
«قيم وحياة» تقدم مساعدات عاجلة بالتعاون مع «مصر الخير».. وتوفير إقامة كريمة ووجبات غذائية للعالقين والمتطوعين وسائقي الشاحنات
«سالم»: بنك الطعام أدخل 41 شاحنة والأولوية للمستلزمات الطبية والأغذية والملابس.. و«درغام»: المساعدات فرصة الحياة الوحيدة لأهالي القطاع
- خالد منتصر يكتب: ماذا يقول الجنوب عن القضية؟
- جابر القرموطي يكتب: «المتحدة» والرقم 7.. نُضج
- مصطفى عمار يكتب: رسالة من صديقي «مازن»
- شيماء البرديني تكتب: 40 يوما من «اتساق» المواقف و«التصاق» المصالح
- جمال حسين يكتب: أسد علينا وعلى إسرائيل نعامة
- قصف «غزة».. إرهاب إسرائيل مستمر
- العدوان يدخل يومه الـ 40.. ودفن 170 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع الشفاء الطبي
«شكري»: الانتهاكات الإسرائيلية ضد السيدات ترقى إلى «جرائم حرب».. ومطلوب وقف إطلاق النار
-السويس.. نهضة صحية وحياة كريمة
- المبادرة الرئاسية تلبي احتياجات المواطنين و16 كلية ومعهد تمريض وصرح طبي بالجامعة و28 منشأة تدخل مشروع التأمين الصحي
الصفحة الثانية
-سياسيون فلسطينيون: زيارة وفد «المتحدة» لمستشفى العريش رسالة مصرية قوية لرفع معنويات مصابي غزة
- «صافي»: فتحت تغطية كاملة لنقل ما يحدث إلى العالم.. «الحرازين»: الموقف ليس غريباً على مصر وإعلامها.. و«الرقب»: الإعلام المصري سلاح مهم في الحرب وفتح كل منصاته للتغطية ويضغط باستمرار لإدخال أكبر كمية من المساعدات
- مقال رأي لـ جابر القرموطي، بعنوان: «المتحدة» والرقم 7.. نُضج
- الحكومة: بدء تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية العام الدراسي المقبل
«مدبولى»: نحرص على تطوير مسارات التعليم كركيزة رئيسية فى رحلة التعليم الجامعي وسوق العمل.. و«حجازي»: المعايير الجديدة للمعلم ترتبط بدعم التحول الرقمي
- برلمانيون وحزبيون: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. وشباب مصر على قدر المسؤولية
- «التنسيقية» تبدأ حملات التوعية بندوة «خليك إيجابي» لطلاب جامعة حلوان
- مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة و«الهيدروجين الأخضر»
الصفحة الثالثة
-مصر: الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في قطاع غزة ترقى لـ«جرائم حرب»
- «شكري»: مطلوب وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام للمدنيين ونرفض بشكل قاطع أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جملة وتفصيلاً
-مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: 40 يوماً من «اتساق» المواقف و«التصاق» المصالح
«-التحالف الوطني»: 800 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة منذ 7 أكتوبر
-المرضى يواجهون الموت بالمستشفيات دفن 170 شهيدا بساحة «مجمع الشفاء»
الصفحة الرابعة
- بطولات شبابية في رفح.. «تسلم الإيد اللي تساعد»
- سيناويون ومتطوعون يشاركون في تجهيز المساعدات وتوصيلها للمعبر واستضافة العالقين
-بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات «حياة كريمة والتحالف» لأهل غزة
- «طه»: أقمنا في خيام وسط الصحراء.. و«أحمد»: فرّغنا الحمولات وأعدنا تعبئتها في وقت قياسي.. و«علي»: كله يهون لخدمة أشقائنا
-عضو «مجلس القبائل»: نعاون الهلال الأحمر المصري في تعبئة وتغليف المساعدات
الصفحة الخامسة
-«قيم وحياة» تقدم مساعدات عاجلة بالتعاون مع «مصر الخير»
-«مطبخ الخير» يوفر وجبات للعالقين والمتطوعين وسائقي الشاحنات
-توفير إقامة كريمة للعالقين الفلسطينيين.. «أهلنا وإخوتنا»
-منسق «بنك الطعام» بسيناء: 41 شاحنة لنا دخلت غزة ونجهز للمرحلة الثانية
الصفحة السادسة
-السويس.. نهضة صحية ومشروعات بيئية تستعيد بهاء المحافظة الباسلة
- أكبر مجمع طبي في «القناة».. «التأمين الشامل» يُحقق نهضة صحية كبرى
- جامعة السويس.. 16 كلية ومعهد تمريض وصرح طبي مميز
- تبطين 5٫8 كم بحي «الجناين».. مياه عذبة وكورنيش حضاري
- منسق المبادرة: شبكة المتطوعين تحصر بيانات الحالات المستهدفة لسرعة التعامل معها
الصفحة السابعة
-مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: أسد علينا وعلى إسرائيل نعامة!
-مقال رأي لـ وليد طوغان، بعنوان: الدبابة ليست حلا
-مقال رأي لـ حسين القاضي، بعنوان: دلالة موقف المؤسسة الدينية من الحرب
-مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. التقاط نبض الشارع
-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: .. وستبقى مصر رغم كل هذا الإفك
مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: ماذا يقول الجنوب عن القضية؟
الصفحة الثامنة
-مقال رأي لـ خالد عمار، بعنوان رسالة من صديقي «مازن»
-مشاهد إنسانية فى رحلة النزوح.. «شدوا بعضكم يا أهل فلسطين»
- قطط فى مخيمات اللاجئين: «نعيش ونموت مع بعض»
- مياه وعصير.. من خير بيوت «خان يونس»
- حياة جديدة لـ«الأم البطلة»:سما صافية وطفل بيضحك