التنمية في كل شبر.. «السويس» نهضة صحية ومشروعات بيئية تستعيد بهاء المحافظة الباسلة (ملف خاص)

شهدت محافظة السويس إنجازات ضخمة خلال السنوات العشر الماضية جعلت المواطن يشعر بالفخر والارتياح والرضا، بعد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى على أرض المدينة الباسلة، فى مختلف المجالات الصحية والترفيهية والاستجابة لطلبات الأهالى، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً.

نالت المحافظة نصيباً كبيراً من اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التى خدمت قطاعات عريضة من المواطنين، وباتت المدينة الباسلة بصدد الإعلان عن أكبر نهضة طبية وعلاجية فى تاريخها، بدخول 28 منشأة طبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بينها مجمع طبى هو الأكبر بمدن القناة، بجانب تنفيذ المشروع القومى لترعة السويس للحفاظ على مصدر المياه العذبة وتقليل التبخير والتلوث وإنشاء كورنيش حضارى على جانبى الترعة، ويعد متنفساً مهماً لسكان الريف ومنطقة غرب الأربعين، فضلاً عن النقلة المتميزة والحضارية فى السياحة الترفيهية الداخلية المتمثلة فى تطوير ورفع كفاءة كورنيش السويس، وإضافة ممشى ترفيهى وتجارى، ومنطقة الـ«سى فيو» بجانب إنشاء ممشى أهل السويس بشارع بورتوفيق وممشى النخيل الموازى له، وتطوير كورنيش السويس القديم.

«الحفناوى»: طفرة فى خدمات القلب المفتوح وجراحات العمود الفقرى والوجه والفكين والحروق والتجميل.. 64 عيادة خارجية بسعة 427 سريراً

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس لـ«الوطن» أن المجمع الطبى الجديد بالسويس يُعد صرحاً طبياً عملاقاً، وأكبر مجمع طبى فى إقليم القناة يتكون من 8 مبانٍ: «المبنى الرئيسى، مبنى العيادات، مبنى سكن الأطباء، مبنى سكن التمريض، المبانى الخدمية»، ويضم 64 عيادة خارجية، بسعة 427 سريراً، تشمل 263 سريراً للإقامة الداخلية، و109 أسرة للرعايات المركّزة، و70 سريراً للغسيل الكُلوى، و28 سريراً للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات، و4 غرف للولادة القيصرية والولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصّصة لأمراض الكُلى والمسالك، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والقسطرة، والحروق.

ويضم المجمع قسماً للمعامل: «الكيمياء والدم، المناعة، الطفيليات، الأنسجة، والميكروبيولوجى»، وقسماً للأشعة «البانوراما، الجاما كاميرا، هشاشة العظام، الفلورسكوبى، السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسى، المقطعية، والماموجرافى»، إضافة إلى بنك الدم التجميعى والصيدليات بالمجمع.

وأشار مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن البنية التحتية فى مجمع السويس الطبى مصمّمة طبقاً لمتطلبات التحول الرقمى فى ضوء أهداف رؤية مصر 2030، حيث إن المبنى مصمّم إنشائياً بالكود المعمارى AIA، الذى يرعى متطلبات ذوى الهمم، كما روعيت فى تصميم المبنى معايير الجودة الطبية والسلامة والصحة المهنية، وأن المبنى مؤمّن ضد أخطار الحرائق، طبقاً للكود المصرى للحريق.

وقال إنه تم تسجيل 124195 سريراً بإجمالى 485593 منتفعاً بالمنظومة بنسبة 65% من أبناء محافظة السويس، وتم إجراء الفحص الشامل لـ74005 منتفعين من إجمالى الربط السكانى لمواطنى السويس البالغ 782487 مواطناً.

ووجّه مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس الدعوة إلى أهالى السويس، بالتوجّه إلى أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل للانتفاع بخدمات المنظومة، فيما أشار إلى ضرورة توجّه المنتفعين المسجلين بالمنظومة إلى أقرب وحدة ومركز، لإجراء الفحص الطبى الشامل مجاناً، لتفعيل الملفات وبدء تلقى الخدمات المقدّمة بالمنظومة، مشيراً إلى أن الوحدات والمراكز تقدم خدمات الإسعافات الأولية، والعيادات المختلفة من عيادات طب الأسرة، والباطنة، والأسنان، والأطفال، وغرف الأشعة والمعمل والصيدلية.

وكشف «الحفناوى» أن الرعاية الصحية نجحت فى تسجيل 9 مراكز ووحدة طب أسرة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، تشمل 6 وحدات طب أسرة «السلام1، شندورة، عمر بن الخطاب، السويس1، الأمل، المحروسة»، و3 مراكز طب أسرة «الشروق، التوفيق، صحة مصر»، بما يضمن مطابقتها معايير التسجيل القومية وتقديمها أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وجارٍ التسجيل واعتماد الوحدات تباعاً.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل على تطوير وتجهيز عدد من المنشآت لتوفير الخدمات الطبية المتقدّمة، مثل «مستشفى السويس للجراحات الدقيقة - التأمين الصحى سابقاً»، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها بنسبة 85%، وجارٍ تجهيزها ضمن منشآت التأمين الصحى الشامل، وتضم الاستقبال والطوارئ، و25 عيادة خارجية، و25 سريراً للرعايات المركزة، و8 حضانات، و94 سريراً للإقامة الداخلية، و16 سريراً للغسيل الكُلوى، و5 غرف عمليات، وغرفة للولادة الطبيعية أو القيصرية، و6 غرف إفاقة، و6 للتحضير للعمليات، ومعامل «الدم، الكيمياء، الميكروبيولوجى، الباراسيتولوجى، المناعة»، إضافة إلى وحدة القسطرة القلبية، وقسم الأشعة «السينية، المقطعية، الموجات فوق الصوتية»، والصيدليات، وقاعة كبرى للتدريبات النظرية والعملية، والخدمات المساندة بالمستشفى.