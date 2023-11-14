نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة السويس.. رابط الاستعلام

حالة من الترقب والانتظار يعيشها المتقدمين لقرعة الحج 2024 في محافظة السويس، وذلك قبل 24 ساعة من إعلان النتيجة النهائي.

نتيجة قرعة الحج في محافظة السويس

وأعلنت وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج في العديد من المحافظات خلال هذا الأسبوع.

وأشار بيان الوزارة إلى أن نتيجة قرعة الحج في محافظة السويس ستعلن غداً الأربعاء بالتزامن مع إعلانها في محافظات الأقصر وأسيوط والبحر الأحمر.

إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج في السويس

وتشهد محافظة السويس غداً الأربعاء إعلان اسماء الفائزين في قرعة الحج لعام 2024، ويتم تنظيم الاحتفالية السنوية بتلك المناسبة.

ويذهب العديد من أبناء السويس المتقدمين لقرعة إلى مكان الاحتفال، وإعلان النتيجة قبل المراسم بساعات نظراً لتلهفهم على سماع أسمائهم ضمن الفائزين، حيث يتم إعلان الأسماء للمحافظة بالكامل في وقت واحد ومن خلال مراسم واحدة.

الحصول علي نبيجة قرعة الحج في محافظة السويس

يمكن للمتقدمين للحج معرفة النتيجة من رابط نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة السويس، حيث يعلن الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية، نتيجة القرعة ، من خلال الدخول على الموقع على هذا الرابط التالي من هنا واتباع الخطوات التالية:

- اختيار استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم المصنع.

- اختبار التحقق.

- البحث، وستظهر النتيجة.