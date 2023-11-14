فوز قرية عامر وعيون موسى في مباريات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس

أقيمت مباراتان في منافسات مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة السويس، وأسفرتا عن فوز فريق قرية عامر ومركز شباب عيون موسى.

فوز قرية عامر وعيون موسى في دوري مراكز الشباب

وشهدت مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة السويس إقامة مباراتان، في المجموعة الثانية من الأسبوع الثاني في دور المجموعات على ملعب مركز شباب الجبلايات، بين فريق مركز شباب عيون موسى وفريق مركز شباب الجناين.

وأسفرت عن فوز فريق عيون موسى 4 - 2 فيما أقيمت المباراة الثانية على ملعب مركز شباب المثلث بين فريقي مركز شباب قرية عامر ومركز شباب عرب المعمل، وأسفرت النتيجة عن فوز فريق مركز شباب قرية عامر 2 - 0

دوري مراكز الشباب أصبح من الدوريات المهمة

ومن جانبه قال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن دوري مراكز الشباب يتم متابعة مبارياته أولاً بأول، حيث أصبح من الدوريات الرياضية المهمة، ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.