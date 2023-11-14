تبطين 5.8 كيلومتر بحي «الجناين».. مياه عذبة وكورنيش حضاري

تبطين ترعة المياه العذبة بالسويس، وإنشاء كورنيش حضارى على جانبيها يُعد من المشروعات الكبرى فى المحافظة، وله مردود اقتصادى واجتماعى على مختلف أحياء السويس، بالحفاظ على مصدر المياه، ويُعد متنفساً جيداً داخل نطاق الحى لسكان القطاع الريفى على وجه الخصوص.

يقول اللواء أحمد شاكر، رئيس حى الجناين فى السويس، إن ترعة السويس تمتد فى حى الجناين بطول نحو 40كم من الهويس جنوباً وحتى حدود قرية كسفريت مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية شمالاً ومنشأ عليها عدد (37) كوبرى، وجرى تنفيذ المشروع بتوجيهات اللواء محافظ السويس، وإصراره على الارتقاء بحى الجناين، وبإشراف الجهاز التنفيذى لحى الجناين، والجهاز المعاون يجرى تنفيذ مجموعة مشروعات بهدف إحداث نقلة حضارية.

وأوضح رئيس الحى أنه فى مقدمة المشروعات التى يتم تنفيذها، مشروع إنشاء كورنيش حضارى كمتنفس لأهالى حى الجناين بطول 5.8كم يمتد من منطقة الهويس جنوباً وحتى كوبرى قرية عامر شمالاً، بهدف تقليل اتساع الترعة من عرض يصل إلى نحو 30م، إلى نحو 11م، مما يُقلل معدل البخر وإهدار المياه وزيادة القدرة على تنفيذ التطهير الدورى للترعة والقدرة على التحكم بسريان وتدفّق المياه وتنقية المياه أمام مآخذ المياه لمحطات تنقية وضخ مياه الشرب لمحافظة السويس بمنطقة الباسل وأول شارع المدينة المنورة.

وتابع «شاكر» قائلاً إنه بالتزامن مع مشروع تبطين وتدبيش ترعة السويس، فإنه يجرى إنشاء طرق موازية للترعة على الجانبين يراعى فيها أن تتميز باتساع عرضها، مما يتيح طرقاً وممرات حضارية تسمح بسرعة وسهولة التنقل والسير والحركة والمناورة والنجدة لأجهزة الإسعاف والحماية المدنية وتيسير حركة المواطنين، إضافة إلى تمهيد الطرق وسهولتها بطريق الجناين، وهو ما له مردود اقتصادى على أهالى القطاع الريفى ممن يمتلكون سيارات، من خلال الحفاظ على مختلف المركبات التى تتنقل على طريق الترعة.

وأكد رئيس حى الجناين أنه جرت مراعاة سرعة التنفيذ وإنجاز المشروع بالجودة المطلوبة، من خلال 4 شركات مقاولات لتنفيذ الأعمال على التوازى، حيث تتولى كل شركة مسافة من المشروع، ويلتقى عمل جميع الشركات فى النهاية بعضه ببعض، وبدأت المرحلة الابتدائية كتجربة بطول 500م بإجمالى 1كم من الناحيتين، وتم الانتهاء منها بنسبة 100% بطول 1.050كم بإجمالى 2.100كم، وتم الانتهاء منها بنسبة 75% والمرحلة الثانية بطول 1.1كم بإجمالى 2.2كم، وتم الانتهاء بنسبة 78%، والمرحلة الثالثة بطول 500م بإجمالى 1كم، وتم الانتهاء بنسبة 50%، والمرحلة الرابعة بطول 1.800كم بإجمالى 3.600كم وتم الانتهاء بنسبة 70%.