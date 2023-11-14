مدير إدارة المنيا التعليمية يستقبل أعضاء منتدى التنمية المستدامة

استقبل الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اليوم، عددا من أعضاء منتدى التنمية المستدامة الثاني، لبحث التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن المعلم هو الركن الأساسي للتعليم بشكل عام وللنظام التربوي بشكل خاص، لذا فتطوير التعليم قائم على إعداد المعلم وتطويره بشكل مستمر ومستدام.

الاهتمام بالمعلم وتحفيزه بتعلم مهارات

وقال «عبد السلام»، إن التطوير قد يكون ناتجا عن تحفيز من القائد أو عن رغبة شخصية، ولذلك يجب دائما على القائد الاهتمام بالمعلم وتحفيزه بتعلم مهارات القرن 21 لضمان استمرارية المعلم على هذا المستوى المتجدد من معارفه ومهاراته واتجاهاته ولمواكبة الاتجاهات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق واستراتيجيات التعليم وتقنياته.

كما أشار إلى الأهمية القصوى لتوظيف العنصر البشري ورفع قدراته لتحقيق التنمية المستدامة بتنميته مهنيا وتأهيله من خلال توفير ما يجعله راضيا عن عمله مؤديا له بقدراته القصوى.

جهود مبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية

وقدم أعضاء الوفد الشكر لمدير الإدارة التعليمية على دعمه المستمر وجهوداته المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية، كما قدموا له درع تقديراً وعرفانا لحرصه الدائم على رفع كفاءتهم ودفعهم للأمام دائما.

كما توجه الجميع بالشكر لناجح حسني، مدير إدارة تنمية المهارات المهنية للمعلمين، على إتاحة الفرصة للانضمام إلى المنتدى، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بقاعة تنمية مهارات المعلمين بمدرسة السلام الإعدادية بنين، والذي أثمر عن خلق تفاعل مع التغيرات والتأثير الإيجابي في المتعلمين.