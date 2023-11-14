خالد زكي وعفاف شعيب وأحمد عبد العزيز يصلون عزاء عثمان محمد علي

يقام حاليا عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ووصل منذ قليل الفنان خالد زكي، عفاف شعيب، كريم الحسيني، إيهاب فهمي، أحمد عبد العزيز، عزاء عثمان محمد علي.

وحرص الفنان إدوارد، والفنان محمد أبو داود، والإعلامي عمرو الليثي، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة رانيا فريد شوقي، عزاء الراحل عثمان محمد على، لتقديم واجب العزاء لابنته سلوي.

وأقيمت جنازة الفنان عثمان محمد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد صلاة الظهر أمس، بحضور الثنائي إيهاب فهمي وأيمن عزب، عضوي مجلس نقابة المهن التمثيلية، وذلك بجانب أفراد من عائلة عثمان محمد علي.

رحل عن عالمنا الفنان عثمان محمد على الأحد، عن عمر ناهز 88 عاماً، داخل أحد المستشفيات.