تفاصيل حملة البحث عن مواهب كرة اليد بإدارة المنيا التعليمية

أطلق توجيه التربية الرياضية، بإدارة المنيا التعليمية، حملة للبحث عن مواهب كرة اليد، وذلك بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في المحافظة.

الأعمار المطلوبة من تلاميذ المدارس

وأوضح الدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، أن توجيه التربية الرياضية بإدارة المنيا، أطلق حملة تستهدف الطلاب من مواليد 2008-2009 و2010-2011، على أن يكون الحد الأدنى للطول للطلاب الذين يلعبون بالذراع الأيمن 184 سم، وللطلاب الذين يلعبون بالذراع الأيسر 181 سم، وللطلاب من مواليد 2010-2011 يكون الحد الأدنى للطول للطلاب الذين يلعبون بالذراع الأيمن 177 سم، وللطلاب الذين يلعبون بالذراع الأيسر 173 سم.

آخر موعد للاشتراك في الحملة

وأضاف " عبد السلام" أن توجيه التربية الرياضية سيمنح المعلم الذي يرشح طالبًا تنطبق عليه الشروط مكافأة مالية، وطالب التوجيه المعلمين بسرعة موافاة إدارة التربية الرياضية بأسماء الطلاب في موعد غايته الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص إدارة المنيا التعليمية على اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في المحافظة، وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.