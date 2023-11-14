«حملة السيسي إرادة شعب» بسوهاج تنظم مؤتمرا لتأييد ودعم الرئيس غدا

تنظم حملة «السيسي إرادة شعب» بسوهاج، غدا الأربعاء، مؤتمرا شعبيا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة قادمة، وذلك بحضور لفيف من الوزراء السابقين والقيادات الشعبية وممثلي النقابات والقبائل والعمد والمشايخ والمرأة والشباب والكيانات السياسية المنضمة للحملة ونواب الشعب.

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأعلن محيي أبو الدهب منسق عام الحملة بمحافظة سوهاج، أن هذا المؤتمر سبقه إعداد مع ممثلي الطوائف للخروج بورقة عمل ترسم خطة الحملة بمحافظة سوهاج في كيفية المشاركة السياسية ومتابعه أعمال الانتخابات يوما بيوم من خلال هيئات مكتب الحملة بمراكز ومدن المحافظة لتأكيد ربط الناخب بلجنته الانتخابية وتمهيد توصيل الناخبين إلى مقار لجانهم والالتزام بتعليمات الهيئة العليا للانتخابات بوصفها هيئة مشرفة محايدة.

السيسي إرادة شعب

وأضاف أن التنسيق جارٍ على مدار الـ24 ساعة مع المكتب التنفيذي للحملة على مستوى الجمهورية، لمتابعة توجيهات الهيئة العليا للانتخابات والحملة الرسمية، حيث سيرشح المكتب التنفيذي لحملة «السيسي إرادة شعب» بمحافظة سوهاج عددا من المتواجدين بصفة دائمة لإنجاح الحملة في سياستها للتوجه للحملة الرسمية.