إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن شن الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح في بيان، أن هذه الحملات أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدٍ خلال 24 ساعة، على مساحة فدان و6 قراريط، منها حالة بناء مخالف على مساحة 100 متر مربع.

التصدي لمخالفات البناء بسوهاج

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

مخالفات بناء بسوهاج

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة، أن الإزالات جاءت بواقع 10 حالات إزالة بمركز المنشأة بمساحة 10 قراريط، و7 حالات بمركز أخميم بمساحة 3 قراريط، و4 حالات بمركز طهطا بمساحة 210 متر مربع، وعدد 2 حالة إزالة بكل من مراكز جرجا، جهينة، طما، سوهاج، ساقلتة، بمساحة 10 قراريط، وحالة إزالة بكل من مركزي المراغة والبلينا بمساحة 7 قراريط، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.