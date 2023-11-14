الاستجابة لطلبات 185 مواطنا باللقاء الجماهيري في سوهاج

استجاب أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، لمطالب عدد من المواطنين خلال فعاليات اللقاء الأسبوعي بالمواطنين.

جاء اللقاء بديوان عام محافظة سوهاج، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

185 مواطن عرضوا طلباتهم بسوهاج

وبلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، وتمت الاستجابة لطلباتهم أو تحويلها للجهات المختصة 185 مواطنا، من مختلف مدن وقرى محافظة سوهاج، قاموا جميعا بعرض طلباتهم خلال الجلسة الجماعية وجلسات فردية.

شكاوى المواطنين بمحافظة سوهاج

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى لطلبات معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.