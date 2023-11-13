إزالة 7 مخالفات بناء في مركز طهطا بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بتنفيذ حالتي إزالة داخل وخارج الحيز العمراني بناحية بندر طهطا، كما تم تنفيذ 5 حالات إزالة بناحية مجلس قروي شطورة بإجمالي 7 حالات على مساحة حوالي 800 متر تقريبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة 7 حالات بناء بسوهاج

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن حالات الإزالة تمت بإشراف أشرف محمد محمود ومحمد ثروت نواب رئيس المدينة، والسيد البحيري رئيس قرية شطورة، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا.

متابعة إزالة مخالفات البناء

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفي كل الأوقات ومهما كانت الظروف.