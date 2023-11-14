«حماة الوطن» بمطروح يشارك في اجتماع حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شارك النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في الاجتماع التنظيمي، ممثلاً عن أمانة مطروح في حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة مع هيئات مكاتب الحملة الرسمية في جميع المحافظات.

مطروح تشارك في حملة المرشح عبدالفتاح السيسي

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، إن الاجتماع عقد برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور هيئة مكتب الحملة الرسمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تشكيل هيئات المكاتب التي تعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمعي، والتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع الالتزام بكافة المعايير والمبادئ التي تنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية، خصوصاً الشباب، الذين أولت لهم الدولة اهتماماً بالغًا خلال السنوات الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن حملة الحزب خفضت أوجه الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا، عملا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مكاتب المحافظات لا بد أن تكون قِبلة للتفاعل مع المواطنين خلال انتخابات الرئاسة وتلقي المقترحات في كافة المحافظات والمدن والمراكز والقرى، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قام بتوفير مساحات مشتركة لجميع المواطنين.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وتشارك هيئات المكاتب في المحافظات بالقيام بتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية في كافة المحافظات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، فضلاً عن زيادة الوعى بكافة القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي على كافة المستويات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الضخمة التي ساهمت على تحقيق تنمية واسعة، والتي كان لها أثر بالغ في نفوس المواطنين والشباب على وجه الخصوص.