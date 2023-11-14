«المستقلين الجدد» ينتهي من وضع خريطة المؤتمرات الانتخابية لدعم السيسي

انتهت الهيئة العليا لحزب المستقلين الجدد من وضع الخريطة النهائية للمؤتمرات الانتخابية؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن هذه المؤتمرات تاتي في إطار خطة متكاملة لدعم المرشح السيد عبد الفتاح السيسي، لحين إعلان النتيجة النهائية، وأن الهيئة العليا للحزب في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء الانتخابات وإعلان نتيجتها.

مؤتمرات جماهيرية في 8 محافظات

وتتضمن هذه الخريطة عقد مؤتمرات جماهيرية في 8 محافظات وهي: «الدقهلية والجيزة والوادي الجديد، وأسوان، والمنوفية، والغربية ودمياط وكفر الشيخ»، فضلا عن عقد ندوات تثقيفية لزيادة الوعي الانتخابي في محافظات «الشرقية والاسماعيلية وبني سويف والبحيرة».

ويؤكد الحزب أن دعمه للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي جاء بعد اجماع الهيئة العليا للحزب على دعم سيادته بناءا على دراسة وافية للإنجازات التي تمت في آخر عشر سنوات، والرغبة في استمرار مسيرة التنمية، والمضي نحو الجمهورية الجديدة.

وكان عقد حزب المستقلين أولى مؤتمراته بمحافظة الجيزة ضمن سلسلة مؤتمرات سيقوم الحزب بتنظيمها علي مدار شهر نوفمبر، في إطار خطته لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.