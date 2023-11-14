«القاهرة الإخبارية»: رئيس الشاباك يبحث مع مسؤولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية بغزة

أكدت مصادر رسمية لقناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة رئيس الشاباك لمصر اقتصرت على مباحثات لتنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء أمس الاثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.