عضو بـ«الشيوخ»: نظرة الرئيس السيسي في مشروعات التنمية ثاقبة وتحفظ حقوق شعبنا

قال عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن ببورسعيد، وعضو مجلس الشيوخ، إن لنا ذكريات جميلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونأمل بإنجازات أخرى في فترة رئاسة قادمة له، موضحا أن حزب مستقبل وطن يشرف أنه عضو في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

رؤية الرئيس السيسيي

واسترجع اللمعي أن الرئيس السيسي كان له رؤية ثاقبة في الحفاظ على المشروعات القومية التي شهدتها مصر منها قناة السويس الجديدة والتي حققت أرباحا 7 مليارات جنيه، كما يتوقع زيادتها إلى 12 مليار جنيه سنويا.

وتمنى اللمعي أن تدرج بورسعيد في المرحلة الثانية من حياة كريمة.

النزول للانتخابات

وحذر أهالي بورسعيد ومصر من أعداء الوطن الذين يطالبون الناس بعدم النزول للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال عقد حزب مستقبل وطن لمؤتمر الأول لدعم قائد التنمية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية والذي أقيم في المركز الثقافي الترفيهي بمحافظة بورسعيد.

بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن في بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين وحسن عمار عضوا مجلس النواب والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والشيخ عماد هيبة مدير الأوقاف وممثل الكنيسة بيمن صابر وممثل الأزهر الشيخ عبد الرحمن الصياد وعلي جبر منسق التحالف الوطني وممثل تكافل وكرامة.