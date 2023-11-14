نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بتوفير إمدادات غذائية لغزة ترفع المعاناة عنهم

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة دليل على متابعة واهتمام الرئيس باحتياجات شعب تحت العدوان والقهر والإبادة والتجويع المتعمد.

المجتمع الدولي

واضافت سليمان، لـ«الوطن»، أنّ الرئيس منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وهو يطالب المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات بشكل مستدام؛ ليضمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب الفلسطيني.

مصر تفتح معبر رفع

كما رأت وكيل لجنة الشؤون الخارجية، أن فتح مصر معبر رفع بشكل مستمر دون اغلاق وايضا فتح ميناء ومطار العريش لاستقبال المساعدات من دول العالم هو مؤشر على التزام أخلاقي وإنساني وسياسي من قيادة سياسية واعية ممثلة في سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودفعه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.