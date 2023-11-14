وصول 22 ألف سائح إلى فنادق الغردقة ومرسى علم

تستقبل فنادق الغردقة ومرسى علم اليوم الثلاثاء ما يقرب من 22 ألف سائح من دول أوروبا على متن 108 رحلات طيران، وفرق علاقات عامة تستقبل السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.

وصول 22 ألف سائح إلى الغردقة ومرسى علم

وقال عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن 22 ألف سائح وصلوا اليوم الثلاثاء إلى فنادق الغردقة ومرسى علم على متن 108 رحلات طيران من جنسيات أوربية مختلفة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات حيث يستقبل مطار الغردقة 97 رحلة طيران بينما يستقبل مطار مرسى علم 11 رحلة طيران.

ولفت إلى ارتفاع نسب الإشغال السياحي تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران، وانتعاش الحركة السياحية مع بدء موسم السياحة الشتاء في أوروبا.

استقبال السياح بفنادق الغردقة ومرسى علم

وأضاف العميد محمد منصور مدير مجموعة منتجعات سياحية بمدينة مكادي جنوب الغردقة بتخصيص فرق علاقات عامة تكون في استقبال السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

وأشار «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» إلى استعدادت الفنادق لاستقبال آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات لقضاء لأعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد خلال شهر ديسمبر المقبل.