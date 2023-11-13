رئيس مدينة الغردقة يستمع لآراء المواطنين عن جودة الخبز المقدم بالمخابز (صور)

استمع اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة إلى بعض أراء المواطنين عن جودة الخبز المقدم والتزام الأفران بمواعيد العمل المقررة، مؤكدا تشديد الرقابة التموينية على جميع المخابز ومتابعة التزام أصحابها بمواعيد العمل المقررة من التموين.

جودة الخبز بالغردقة

جاء ذلك خلال جولة رئيس المدينة اليوم الاثنين بالمرور وتفقد عددا من المخابز والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين بالتنسيق مع إدارة تموين الغردقة بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

جولة رئيس المدينة على مخابز الغردقة

وأشار اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة خلال جولته للمخابز إلى مراقبة جودة ووزن الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والتأكد من مستوى النظافة العامة وإجراءات الأمن والسلامة بكل مخبز، مؤكدا متابعة سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وزن رغيف العيش

ومن جهته، أشار محمود الخولي رئيس شعبة مخابز البحر الأحمر إلى التزام أفران الغردقة بجودة ووزن الرغيف، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عددا من الأفران اتجهت لتركيب خط إنتاج آلي لإنتاج العيش رغم تكلفته المرتفعة للحفاظ على جودة الرغيف والالتزام بوزن العيش طبقا لتعليمات وزارة التموين في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في توفير حياه كريمة للمواطنين.