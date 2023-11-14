«القاهرة الإخبارية»: عاهل الأردن يؤكد أهمية حل الدولتين لإحلال السلام بالمنطقة

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في مقال بصحيفة واشنطن بوست، إنَّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً إلى احترام المبادئ الإنسانية في غزة، قبل فوات الأوان، والوصول إلى نقطة الانهيار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية

وأضاف العاهل الأردني، في المقالة، أنَّ سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك، لافتا إلى أنَّ القيادة الإسرائيلية هي التي لا ترغب في انتهاج طريق السلام على أساس حل الدولتين.

وتسعى دولة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلية إلى طرد أهالي غزة من القطاع، عبر حرب اتسخدمت فيها كل الوسائل من قصف وتدمير للبنية التحتية واستعمال أسلحة محرمة دولية، وهدم للكنائس والمساجد والمستشفيات وجميع المرافق، بجانب الحصار وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.