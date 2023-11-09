شكري: حان الوقت لوقف نزيف الدم الفلسطيني والبدء في تطبيق حل الدولتين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقينا أن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أنّ التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي، مشاركة في تحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر باريس للسلام حول الأوضاع الإنسانية في غزة، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز، أنّ اللحظة التي يعيشها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم تأتِ من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز، نتاج سياسات الاحتلال وممارساته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من 70 عاما، ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء الوضع المؤسف وتسوية الصراع على حل الدولتين.

وأكد شكري، أنّ مصر حذّرت من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف إلى وقف السياسات الأحادية التي أشعلت النزاع، فلا يكفي مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف.

وتابع وزير الخارجية، أنّ مصر ترفض على نحو قاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية، وتؤكد أنّ النفس البشرية واحدة في كل مكان سواء كانت إسرائيل أو فلسطين.