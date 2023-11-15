عالم بالأزهر: التصويت في الانتخابات واجب شرعي

قال الدكتور الشحات عزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية أو البرلمانية أو غيرها، يعتبر من الأولويات الضرورية وتعتبر واجبا شرعيا، لأنها تهم إدارة الأمة، لافتاً إلى أنَّ سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعهد إلى سيدنا أبو بكر الصديق، وبعدها قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر».

«عزازي»: لما قُبض سيدنا محمد كان أول أمر تداول فيه المسلمون «من يتولى إدارة الأمة»

وأضاف «عزازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس»، مع الإعلامي شريف فؤاد، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه «لما قبض سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أول أمر تداول فيه المسلمون، هو من يتولى إدارة هذه الأمة، بعد انتقال سيدنا محمد، فسيدنا النبي وضع الأساس واستمر الصحابة على نهجه، فلو نظرت لكل مرة من مراحل المسلمين هو أن يسير المجتمع وأن يكون له رأس وقلب يحمل هموم هذه الأمة».

وتابع العالم الأزهري، مستشهداً بحديث للنبي: «مثل المؤمنون فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوًا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، موضحاً: «من هنا نرى أن هذا الجسد لا بد أن يكون له رأس واحدة، هى التى تدير هذه الأمة ويتعاون الجميع فى الوصول إلى أقرب طريقة ترضى الله وتعالى».

حكم الممتنع عن المشاركة في التصويت بالانتخابات

واستطرد «عزازي»، «الممتنع عن المشاركة فى التصويت بالانتخابات، فهذا لا يجوز لأنه واجب شرعى، والله سيسألك على هذه الشهادة، فإذا كنت رافض لماذا لم تقول شهادتك، فربنا هيسألك عن هذه الشهادة».