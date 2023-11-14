حقيقة تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا بسبب نوة المكنسة

اتجهت أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة حقيقة تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة، حيث سقطت الأمطار الرعدية الغزيرة خلال أول أيام نوة المكنسة، وهو الأمر يجعل أولياء الأمور يتساءلون حول إمكانية التعطيل غدا.

التساؤل حول تعطيل الدراسة جاء نتيجة توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط الأمطار غدا بنسبة 50% وهو ما تبعه إعلان استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي.

مصدر بمحافظة الإسكندرية: لا يوجد تعطيل للدراسة

وقال مصدر بمحافظة الإسكندرية، إن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لم يصدر أي قرار بشأن تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أن الأمر لا يستدعي أي قرار بشأنه تعطيل الدراسة.

آخر قرارات محافظ الإسكندرية

واضاف المصدر لـ«الوطن»، أن عدم صدور قرار يعني أن الدراسة مستمرة في مدارس الإسكندرية بنظاميها، لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية قد أكد مرارا وتكرارا أن المحافظة لن تتأخر عن تعطيل الدراسة في حال كان الأمر يستدعي ذلك حرصا على سلامة الطلاب في المدارس.