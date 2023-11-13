معلومات عن نوة المكنسة.. أمطار غزيرة ونشاط للرياح في المحافظات الساحلية

بدأ العد التنازلي على بدء «نوة المكنسة» التي تضرب عددا من المحافظات الساحلية بأمطار غزيرة شديدة يصاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح، واضطراب الأمواج، حيث تنطلق منتصف شهر نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 4 أيام، تتبعها «نوة باقي المكنسة» والتي تتميز بكونها أقل في نسبة الأمطار، فيما تكثف المحافظات الساحلية استعداداتها لاستقبال أيام النوة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نوة المكنسة، وسبب تسميتها بهذا الاسم، والظواهر الجوية المصاحبة لها، وكيف استعدت لها المحافظات الساحلية.

ما هي نوة المكنسة؟

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ النوة وبينها نوة المكنسة هي ظاهرة مناخية تشهدها المحافظات الساحلية خصوصًا خلال موسم الشتاء، بالتزامن مع قدوم رياح شديدة القوة، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة وشديدة، مع ارتفاع كبير واضطراب في أمواج البحر، حيث تشهد المحافظات الساحلية نحو 18 نوة على مدار العام.

متى تبدأ نوة المكنسة؟

وتبدأ نوة المكنسة خلال الساعات القليلة المُقبلة، إذ تنطلق في 16 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها سقوط أمطار شديدة غزيرة، ونشاط في حركة الرياح التي تتخذ اتجاهًا غربيًا شماليًا، فضلًا عن ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بصورة كبيرة، فضلًا عن البرق والرعد والصقيع.

نوات الإسكندرية 2024

وتعد نوة المكنسة هي إحدى نوات الإسكندرية 2024 الأكثر قوة وضراوة، وسُميت بهذا الاسم لأنها تكنس البحر بحسب الصيادين، كما إنّها تتأثر منها عدد من المحافظات الساحلية أبرزها مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، ولكن تتفاوت درجة التأثر بها من محافظة لأخرى.

متى موعد نوة المكنسة؟

وتنتهي نوة المكنسة في 20 نوفمبر الجاري، ثم تبدأ بعدها نوة باقي المكنسة وتحديدًا في 22 نوفمبر، وتكون أقل ضراوة وشدة، حيث تشهد أيضًا سقوط أمطار بغزارة أقل، ونشاط رياح جنوبية غربية.

استعدادات المحافظات للنوات

وكثفت المحافظات الساحلية من استعداداتها لاستقبال نوة المكنسة، إذ أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في بيان سابق لها، عن إنهاء الاستعدادات لاستقبال نوة المكنسة، من حيث تجهيز جميع السيارات التي سيتم الدفع بها إلى الشوارع الحيوية والرئيسية بالمحافظة لسحب تراكمات مياه الأمطار أولا بأول، مع رفع حالة التأهب للقصوى، وتجهيز معدات الكسح الإضافية للتعامل مع الأمطار الكثيفة.