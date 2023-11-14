هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة ببورسعيد.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة بورسعيد مساء اليوم، سقوط أمطار غزيرة، أثرت على حركة المارة في الشوارع وهرع المواطنين للاختباء من الأمطار تحت باكيات المباني بالشوارع

كما شهدت الأسواق التجارية ركوداً بسبب الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة مساءاً 20 درجة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار غدا طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة، ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التنفيذين بالتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة.

وقالت لمياء الجيار رئيس حي المناخ، إن الحي أعلن حالة الطوارئ وانتشرت سيارات الفاكيوم وسحب مياه الأمطار في شوارع الحي، كما يقوم العاملون بتسليك بالوعات الأمطار للتأكد من منع تراكم الأمطار، وأشارت رئيس حي الضواحي إلى استعداد الحي الكامل لمواجهة مياه الأمطار في حالة استمرارها.

وأوضحت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد وبدورها مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الطقس على مدار اليوم، تنفيذا لمخططات سقوط الأمطار الغزيرة بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حيث جرى تسليك بالوعات الأمطار وإزالة القمامة، وتجمعات الرمال من جانبي الشوارع حتى لا تكون سبب فيه انسداد بالوعات الأمطار وتراكم المياه

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري متابعة حالة الطقس على مدار الساعات القادمة، للتأكد من توقف حركة الصيد في حالة ارتفاع الأمواج عن معدلها الطبيعي.