فريق برنامج ريحانة يزور دار المسنين في السويس ويقدم لهم هدايا

نفذت إدارة تنميه النشء بمديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، من خلال برنامج ريحانة، زيارة للأمهات والآباء بدار الربيع للمسنين بمنطقة الملاحة، وتم تنظيم رحالة لنادي هيئة قناة السويس (الشاطئ)، وذلك في إطار الدعم النفسي لهم ضمن برنامج ريحانة تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

زيارة لدار المسنين وتنظيم فسحة بنادي الهيئة

وبحسب بيان صحفي أصدرته مديرية الشباب والرياضة، أجرت فريق برنامج ريحانة لقاءات ومسابقات والاحتفال بهم وتقديم بعض الهدايا الرمزية، في جو مليء بالحب والفرحة من جميع الموجودين وطلب آبائنا وأمهاتنا تكرار مثل هذه الزيارات، في حضور هبة صالح مدير إدارة تنمية النشء.

ريحانة يقدم سلسلة من الفعاليات للفتيات في السويس

يأتي ذلك في إطار برنامج ريحانة، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وتنفذ من خلالها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزيه للطلائع، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس إدارة تنمية النشء، سلسله فعاليات البرنامج القيادي ريحانه ويأتي ذلك في اطار اهتمام وزاره الشباب والرياضه بالبرامج والمشروعات المخصصه للفتيات بهدف تنميه وصقل مهاراتهن وتشجيعهن علي المشاركه المجتمعيه.

بتوجيهات الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر - محافظ السويس واشراف ومتابعة عادل الشيمي - مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.