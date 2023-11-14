محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية مُوَسعة لمُتابعة سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمدينتي بنها والقناطر الخيرية وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، وذلك ضمن سلسلة الجولات المُكثفة منذ 31 أكتوبر الشهر الماضي لمُتابعة انتظام سير أعمال إزالة التعديات سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف.

إزالة التعديات في القليوبية

وتمكنت الحملة اليوم من تنفيذ 5 حالات بناء مُخالف وخارج الحيز العمراني على مساحة إجمالية 750 مترا مربعا، حيث تم إزالة حالتي بناء مُخالف لأدوار السادس والسابع علوي بمنطقة الفلل بمدينة بنها على مساحة إجمالية 380 مترا مربعا، وفي قرية سندبيس مركز القناطر الخيرية تم إزالة حالة بناء مُخالف خارج الحيز العمراني في المهد على مساحة 150 مترا مربعا، وفي حي غرب شبرا الخيمة بمنطقة منطي تم إزالة حالة بناء مُخالف على مساحة 120 مترا مربعا، وفي نطاق حي شرق بعزبة نسيم تم إزالة حالة تعد في المهد على مساحة 100 متر مربع، وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والوحدات المحلية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

فيما أوضحَ محافظ القليوبية أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أسبوعين مُتتاليين من إزالة 722 حالة على مساحة 40 فدانا و21 قيراطا و21 سهما، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و266 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 31558 مترا مربعا.

وشدد الهجان خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الخط الساخن 114، أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01119992624.