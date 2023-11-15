مشروع «ألف بنت.. ألف حلم» بسوهاج يُطعم منتخب الخماسي بمواهب هائلة

حقق مشروع «ألف بنت، ألف حلم» لخماسي كرة القدم في سوهاج، نتائج جيدة حتى الآن، ما استدعى القائمين عليه لمواصلة تقديم التدريبات، لاكتشاف المزيد من المواهب، خصوصًا بعد إفراز لاعبات استطعن الانضمام لمنتخب مصر.

يأتي المشروع ضمن توجيهات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الاهتمام بكرة القدم النسائية وتطويرها.

تجري التدريبات يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات

يُعَدُّ المشروع أحد المبادرات التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة؛ ويهدف إلى تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات وتمكينهن من ممارسة كرة القدم.

يُعَدُّ هذا المشروع فرصة قيّمة لتطوير مهارات اللاعبات وتعزيز الروح الرياضية والعمل الجماعي.

تشجيع المشاركة النشطة للفتيات

تنفيذ مشروع «ألف بنت، ألف حلم» في سوهاج يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرياضة النسائية وتشجيع المشاركة النشطة للفتيات في المجال الرياضي.

هذه المبادرة تعكس التزام وزارة الشباب والرياضة بتطوير المواهب الرياضية وتوفير الفرص المناسبة للشباب في النمو والتقدم في رياضتهم.

ويرى الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن مشروع «ألف بنت ألف حلم» الذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطاني يُساهم فى نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل.

وأضاف وكيل الوزارة أن المشروع يسهم أيضًا فى اكتشاف المواهب فى كرة القدم بين أوساط الفتيات، والعمل على إعدادهن، وصقل مهاراتهن؛ ليكونوا نواةً للأندية والمنتخبات الوطنية، ويشارك به الفتيات من أعضاء مراكز الشباب، والراغبات الانضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم.

وأكد يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، أن مشروع «ألف بنت ألف حلم» بالمحافظة استطاع أن يُقدم للمنتخب الوطنى اللاعبة «علياء ثابت»، لاعبة مركز شباب الري بسوهاج، والتى تم اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، وتلعب فى مركز حراسة المرمى كأول فتاة تشارك بالمنتخب من المحافظة.