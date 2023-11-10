«شباب المراغة» بسوهاج تشارك في حملة تعزيز المشاركة السياسية

شاركت إدارة شباب المراغة بسوهاج في فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب تحت شعار «شارك الكلمة كلمتك»، وشملت المشاركة مراكز الشباب التابعة للإدارة، وهي مركز شباب بني وشاح، ومركز شباب السمارنة، ومركز شباب البطاخ.

وتم عقد الفعاليات في مقر إدارة شباب جهينة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ونظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، الفعاليات بالتعاون مع إدارة التعليم المدني في محافظة سوهاج، بحضور الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب في مصر، استعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتم عرض فقرات فنية من قبل أعضاء مراكز الشباب، بالإضافة إلى فقرات شعرية قدمها بعض الشباب.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقدم الدكتور محمد حسن خلف الله، أستاذ قسم القانون العام في جامعة سوهاج، محاضرة عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في سياق التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

واختتم اللقاء بطرح باب النقاش للشباب حول المعوقات التي تواجههم داخل الهيئات الشبابية والرياضية، وأهم المقترحات لتطوير الأنشطة داخل مراكز الشباب.